Стоимость бензина в Саратовской области выросла за год на более чем на треть

Зарубежный туризм, бензин и сахар стали лидерами годового подорожания в Саратовской области.

По данным Банка России, инфляция в регионе за год составила 6,51% — выше общероссийской (6,33%), но ниже средней по ПФО (6,74%).

С августа 2025 года среди продуктов сильнее всего выросли цены на сахар (+23,26%), яйца (+16,93%) и общепит (+10,02%). Среди промтоваров — автомобильное топливо (+32,8%), печатные издания (+12,23%) и медицинские товары (+9,47%). В сфере платных услуг лидируют зарубежный туризм (+12,07%), пассажирский транспорт (+11,87%) и образование (+10,35%).

Ольга Сергеева