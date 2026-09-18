В Саратовской области власти выявили экстремиста и террориста

Двое жителей Саратовской области попали в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ведомство обновило список сегодня, 18 сентября. В него включены Алексей Малышев и Дмитрий Симонов.

Малышеву 48 лет, он зарегистрирован в посёлке Пробуждение Энгельсского района. Симонову 50 лет, он живёт в Саратове. Напротив его фамилии стоит «звёздочка» — так служба обычно маркирует причастных непосредственно к терроризму.

В реестре уже числятся подозреваемые в экстремизме или терроризме, а также осуждённые за эти преступления. Сейчас в списке более 22,9 тыс. человек.

Ольга Сергеева