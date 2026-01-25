Стоимость платного обучения в России теперь может регулировать государство

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые правила приёма на платные места в вузах.

Поправки внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Основные изменения касаются трёх ключевых аспектов. Во-первых, предельную стоимость обучения по контракту теперь будет устанавливать Правительство РФ. Во-вторых, для каждого университета вводится лимит на количество платных мест. В-третьих, для зачисления на контрактную форму абитуриентам, как и на бюджет, необходимо будет пройти конкурсный отбор.

Количество платных мест для конкретного вуза станут определять с учётом качества его образования, состояния аккредитации и уровня трудоустройства выпускников. Как поясняет Вольская межрайонная прокуратура, хотя закон вступил в силу в 2025 году, основные нововведения начали применяться с 2026 года.

Ольга Сергеева