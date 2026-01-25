В Саратовской области задешево начали распродавать раритетные «Волги»

В Вольске появилось в продаже раритетное советское авто — «Волга» ГАЗ-21 1962 года выпуска.

Пробег автомобиля, по данным продавца, составляет 200 тысяч километров.

Особый интерес вызывает цена — за легендарную модель просят всего 100 тысяч рублей. Для сравнения, в Энгельсе аналогичный автомобиль выставлен за 850 тысяч, а в Красном Куте — за 50 тысяч. Об этом пишет «Вольск.ру».

Модель ГАЗ-21, выпускавшаяся с 1956 по 1970 год, считается одним из символов отечественного автопрома и привлекает внимание как коллекционеров, так и любителей ретро-автомобилей.

Ольга Сергеева