Стоимость саратовского бензина растет каждую неделю апреля

Бензин в регионе за неделю подорожал на 15 копеек.
Росстат обнародовал свежие данные по мониторингу топливного рынка. С 14 по 20 апреля рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 73 регионах страны, включая и Саратовскую область.
Лидеры подорожания:
— Республика Крым (+1,2%)
— Чеченская Республика (+1,1%)
— Севастополь (+1,0%)
Снижение цен отмечено лишь в трёх субъектах: Тыва, Приморский край и Магаданская область (минус 0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил 0,2%.
За неделю средняя цена литра выросла на 15 копеек — до 65,34 руб. При этом регион занимает третье место в ПФО по стоимости АИ-92.
Динамика по маркам:
АИ-92 — 62,98 руб./л (+18 коп.)
АИ-95 — 67,67 руб./л (+11 коп.)
АИ-98 — 92,88 руб./л (+7 коп.)
Дизельное топливо — 74,70 руб./л (+1 коп.)
Добавим, что по доступности топлива для населения Саратовская область входит в двадцатку худших регионов России.
Ольга Сергеева