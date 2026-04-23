Саратовские предприниматели могут масштабировать свой бизнес на «Платформе роста»

Саратовские предприниматели получили возможность бесплатно принять участие во всероссийской акселерационной программе «Платформа роста».

Акцию реализуют компания РВБ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Резидентов проекта ждут современные инструменты для создания и продвижения товаров, что позволит вывести локальные производства на новый уровень.

Программа уже доказала свою эффективность: к ней присоединились более 1200 брендов из 42 регионов, а средний прирост оборота участников достигает 80%.

Министр инвестиционной политики области Александр Марченко подчеркнул, что поддержка локальных брендов — приоритетное направление экономики региона. По его словам, «Платформа роста» даёт саратовским производителям уникальный шанс получить системные инструменты для работы на федеральных маркетплейсах без финансовой нагрузки на бюджет.

Подать заявку можно онлайн.

Ольга Сергеева