Столкновение с фурой под Саратовом унесло две жизни

3 августа на 399-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло смертельное ДТП.

Согласно информации ГИБДД, около 7:40 утра в районе села Золотое столкнулись Hyundai Getz и грузовая Scania. В результате 31-летний водитель легкового автомобиля и его 30-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. 50-летний водитель фуры не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии. На месте происшествия работала оперативная группа.