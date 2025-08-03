Максим Леонов: Проконтролировал ремонт в школе поселка Прибрежный

Вместе с подрядчиком и представителями родительской общественности проконтролировали ход ремонтных работ в школе поселка Прибрежный.

Ремонт долгожданный, поэтому родители ждут, в первую очередь, качества исполнения со стороны подрядчика и обращают внимание на необходимость комплексного подхода. Хорошо, что есть диалог.

В образовательной организации восстанавливают фасад, фундамент, места общего пользования и классные комнаты.

На месте решили, что нужно приложить максимум усилий, чтобы до 1 сентября выполнить объем работ сверх ранее запланированного.

На ремонт цоколя и полов необходимо еще порядка 1,5 млн рублей. Обратимся за поддержкой в этом вопросе к депутатскому корпусу.

Главная общая задача, чтобы первого сентября дети приступили к учебе в полностью обновленной школе.