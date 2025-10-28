Столыпинский индустриальный парк объявил о приеме резидентов-инвесторов «под ключ»

Саратовская область активно развивает промышленный потенциал через Столыпинский индустриальный парк (СИП), аккредитованный Минпромторгом.

Парк предлагает инвесторам готовые площадки «под ключ» с развитой инфраструктурой и выгодной логистикой — вблизи федеральных трасс, железнодорожной станции и аэропорта «Гагарин».

Резиденты СИП получают комплекс налоговых льгот, включая преференции по налогу на прибыль, имущество и транспортному налогу. Для получения статуса резидента необходимо соответствовать ряду требований: регистрация в области, инвестиции от 80 млн рублей на гектар, создание не менее 20 рабочих мест и реализация проекта в сфере обрабатывающего производства в течение 4 лет. Особое внимание уделяется экологической безопасности.

По словам директора парка Алексея Лихачева, такая модель работы позволяет инвесторам сокращать сроки реализации проектов, а региону — увеличивать бюджет и укреплять инвестиционную привлекательность.

Наталья Мерайеф