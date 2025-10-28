В урочище под Саратовом в фотоловушку попал благородный олень

В Лысогорском районе Саратовской области на территории памятника природы «Урочище Лысая гора» фотоловушки зафиксировали многочисленных представителей местной фауны.

В видеоролике, опубликованном в официальном сообществе заповедника, можно наблюдать благородного оленя, косулю, лосей, кабанов, а также более мелких обитателей — лисицу, зайца, бобра и шакала.

Специалисты природоохранной зоны подготовили специальный обзор, демонстрирующий уникальные кадры из жизни диких животных. Отмечается, что использование системы фотоловушек позволяет вести постоянный мониторинг видового разнообразия и изучать поведение животных в их естественной среде обитания без вмешательства в природные процессы.

Ольга Сергеева