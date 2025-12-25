Стрельба в подростка с побоями: Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Энгельсе

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении на подростка в Саратовской области.

По данным из соцсетей, 19 декабря в Энгельсе мужчина в ходе конфликта выстрелил из шумового пистолета в 15-летнего юношу и нанёс ему удары. Пострадавший был госпитализирован.

Следственным управлением по региону уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь о ходе расследования необходимо будет отчитаться непосредственно председателю Следственного комитета.

Ольга Сергеева