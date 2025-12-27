Стрелявшего в подростка хулигана из Энгельса отправили за решетку

Суд арестовал напавшего на подростка в Энгельсе.

В Энгельсе Саратовской области 40-летнего Александра Сергунькина по решению суда отправили под стражу на два месяца. Он подозревается в нападении на 15-летнего подростка, сообщил источник «СарИнформу» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 19 декабря на улице Трудовой. По данным МВД и прокуратуры, мужчина выстрелил в сторону юноши из свето-шумового устройства, после чего избил его. На следующий день пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемого задержали, а устройство изъяли. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Отмечается, что ранее он не привлекался к ответственности.

В социальных сетях мать потерпевшего опубликовала свою версию произошедшего.

Ольга Сергеева