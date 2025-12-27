В СВО геройски погибли военнослужащие еще из 4 районов Саратовской области

От
Новости Саратова
-
0

В ходе специальной военной операции погибли еще шестеро военнослужащих из Саратовской области.

О гибели земляков 26 декабря сообщили представители местных администраций.

В списках погибших:

Артём Паплевкин и Евгений Сафронов (Балашовский район);

Алексей Сличенко и Вячеслав Серебряков (Энгельсский район);

Александр Быстров (Воскресенский район);

Юрий Гарькавый (Балаковский район).

Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

Ольга Сергеева