В СВО геройски погибли военнослужащие еще из 4 районов Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли еще шестеро военнослужащих из Саратовской области.
О гибели земляков 26 декабря сообщили представители местных администраций.
В списках погибших:
Артём Паплевкин и Евгений Сафронов (Балашовский район);
Алексей Сличенко и Вячеслав Серебряков (Энгельсский район);
Александр Быстров (Воскресенский район);
Юрий Гарькавый (Балаковский район).
Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.
Ольга Сергеева