Строго по ГОСТу: в саратовском регионе выделят социально ответственный бизнес

В Саратовской области рассматривается проект закона о социально ответственном бизнесе.

Его обсудили на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и собственности.

В случае принятия закона, в регионе будут закреплены понятия и принципы, основанные на государственном стандарте. Для компаний планируют ввести специальный статус и создать реестр, где они будут оцениваться по 160-балльной шкале. Учёт будет вестись на основе данных госорганов, добровольного анкетирования и участия бизнеса в социальных и экологических проектах. Организации с наивысшими показателями получат приоритет при господдержке.

Как отметил министр экономического развития области Андрей Разборов, аналогичные законы уже действуют в 27 субъектах России, включая пять регионов Приволжского федерального округа.

Ольга Сергеева