Строительство школы в Ленинском районе Саратова: Решение губернатора и «шантаж из 90-х»

Сегодня, 3 сентября, губернатор Роман Бусаргин опубликовал в своем Telegram-канале окончательное решение по строительству школы на 1100 мест в Ленинском районе Саратова.

Губернатор сообщил, что школу будут строить на выбранном участке около Дворца пионеров. Заинтересованным бизнесменам о продаже других участков губернатор отказал, назвав их действия шантажом.

—Моя позиция остается неизменной — решение о строительстве школы принято, она будет вписана в рамках развития парка „Территория детства“. Его историческая часть сохранена, — заявил Бусаргин.

Напомним, вокруг строительства этой школы уже который месяц разрастаются все новые скандалы. Местные жители, выступающие за строительство, то и дело сталкиваются с провокациями и даже угрозами. После заявления губернатора ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировала депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор Женского движения «Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова:

—Шантаж ценою в миллиард! Ситуацию со строительством школы в Ленинском районе губернатор Бусаргин назвал шантажом.

Кто и зачем может шантажировать губернатора? И сколько предположительно стоит такая смелость?



В Саратове 21 школа!!! работает в две смены. Вдумайтесь, 21! Это огромная проблема для соцсферы города, родители бьют в «колокол», просят помощи в решении как всегда кого? Правильно — Вячеслава Викторовича! И Володин как всегда помогает людям!

Казалось бы, решение найдено, благодаря спикеру Госдумы над Саратовом снова проливается денежный дождь ливень из федерального бюджета на строительство 4 школ — 2 на полторы тысячи учеников, одна на 825 и одна 1100 мест.

Губернатор определился с местом для строительства объектов. Но как всегда (уже даже не ново) это не устроило компанию людей обслуживающих бизнес интересы криминального мира.

На этот раз ребята решили с помощью «шантажа» и манипуляции общественным мнением под шумок продать под строительство школы землю под бывшим предприятием Карат (промзону под школу).

Земля неликвид! Там нельзя строить школы, детсады и другие соцучреждения. Мы же не хотим растить больные поколения?

Но даже если бы земля была пригодной — Собственники задрали ценник, земля за миллиард по цене школы!

После того как регион отказывается от такого варианта мгновенно начались митинги и протесты узкого круга лиц, за 3 копейки размещалово в продажных ресурсах и слезы НЕместных жителей, заламывание рук и многое другое.

Уже не первая волна протеста псевдообщественников провалилась и теперь те же собственники предлагают выкупить землю из под бывшего завода Карат за 300 млн. Акция! Скидка 70%. Или сезонная распродажа.

А вообще чистой воды шантаж из 90-х.

Собственник земли (непонятно еще как попавшей в собственность) некий господин Шаповалов находится в ОАЭ. Люди которые обслуживают кампанию по дестабилизации в Саратовской области также покинули Россию. Не буду зря говорить, возможно, временно. Но сейчас всеми процессами управляют из-за рубежа. Страшно?

Почему правоохранители безмолвствуют?



Считайте эту публикацию моим запросом к правоохранительным органам. Прошу проверить псевдоструктуры общественных движений.

За чей счет исполнители не вылазят из-за границы? Проверить личные счета и счета данных организаций.



Правильно было бы и областным чиновникам изучить тех, кто выступает от имени этих псевдоогранизаций, кто эти люди, кто им дал полномочия проводить приемы граждан?



Со стороны может показаться, что есть неравнодушные люди и они борются за парк «Территория детства», но на самом деле они борятся за свой карман!