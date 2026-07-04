Студенческие семьи региона могут получить единовременную выплату при рождении ребенка

В Саратовской области введена новая мера поддержки для студенческих семей.

С 28 апреля 2026 года в регионе начал действовать Закон № 29-ЗСО, устанавливающий единовременную выплату при рождении ребенка в студенческой семье. Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья» по поручению губернатора Романа Бусаргина.

Размер пособия составляет 200 тысяч рублей на каждого новорожденного.

Право на получение средств имеют семьи, соответствующие следующим критериям:

Ребенок родился в период с 1 января 2026 года;

Оба родителя (в браке) или единственный родитель не достигли возраста 36 лет;

Родители являются студентами очной или заочной формы обучения в колледжах или вузах Саратовской области (обучение может быть как бюджетным, так и платным);

Нахождение в академическом отпуске не является препятствием для получения выплаты.

Важной особенностью меры поддержки является то, что она предоставляется независимо от материального положения семьи и факта получения других пособий.

Обратиться за назначением выплаты необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания.

Ольга Сергеева