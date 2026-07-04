Центральные улицы Энгельса массово освобождают от незаконных ларьков и рекламы

В Энгельсе демонтировали 300 незаконных построек.

За первые шесть месяцев 2026 года с улиц города было убрано около 300 несанкционированных объектов, из них 76 конструкций снесли только за прошедший месяц.

Как сообщил глава района Максим Леонов, работа ведется системно по поручению губернатора Романа Бусаргина в рамках областного законодательства. Цель — избавить город от «визуального шума» и объектов, портящих эстетический вид общественных пространств.

В перечень демонтированных сооружений вошли гаражи, рекламные щиты и билборды, временные торговые точки (ларьки), а также стихийные автостоянки. Особое внимание уделяется центральным магистралям — улицам Тельмана, Студенческой и Гагарина.

Последняя оставшаяся незаконная рекламная конструкция на улице Лесозаводской будет демонтирована в ближайшее время. По данному объекту уже предприняты все необходимые юридические шаги: документы переданы для привлечения владельца к административной ответственности по статье 14.37 КоАП РФ. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Глава района поставил задачу убрать объект в текущем месяце, обеспечив исполнителей всеми необходимыми ресурсами.

Максим Леонов предложил бизнесу цивилизованные альтернативы вместо стихийного размещения конструкций. Для операторов наружной рекламы доступны лайтбоксы на остановках общественного транспорта, электронные билборды и пилоны в пешеходных зонах.

Ольга Сергеева