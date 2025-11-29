Студенческий медиацентр СГЮА завоевал гранпри Российской студенческой весны

Команда студенческого медиацентра Саратовской государственной юридической академии SM Production успешно выступила на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который прошел в Казани.

Он собрал свыше 2 000 участников из более чем 80 регионов страны, которые соревновались в девяти творческих направлениях.

Делегация академии представила Саратовскую область в конкурсных направлениях «Медиа» и «Видео». По итогам работы в них обучающиеся СГЮА завоевали сразу несколько наград: I место в номинации «Видеорепортаж» получили Николай Вершинин и Артем Шамшорик, специальный приз «За интеграцию в Студвесну» в номинации «SMM и продвижение в социальных сетях» завоевала София Смирнова.

Гранпри в направлении «Видео» эксперты присудили Елизавете Зайцевой и Артему Литвинову.

Это уже девятая по счету награда высшей степени, которую получил медиацентр СГЮА на Российской студенческой весне, начиная с 2014 года.

Отметим, что в общекомандном зачете Саратовская область завоевала I место.