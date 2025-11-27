Саратовские школьники знакомятся с уникальной флорой Ботанического сада

Обновленный Ботанический сад Саратова принял несколько групп школьников из разных образовательных учреждений города.

Обучающиеся музыкально-эстетического лицея имени А.Г. Шнитке, школы № 66 им. Н.И. Вавилова, школы № 10 и гимназия № 8 с интересом познакомились с территорией сада после масштабной реконструкции, проведенной при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.

Экскурсии проходили под руководством опытных экскурсоводов — Людмилы Серовой и Натальи Петровой. Школьники разных возрастов — от третьеклассников до старшеклассников — изучали редкие растения, в том числе занесенные в Красную книгу Саратовской области. Особый восторг у детей вызвала встреча с белкой, обитающей на территории сада. Обучающиеся гимназии отметили открытие сада посадкой сербской ели, что стало для них первым серьезным вкладом в сохранение природы родного края.

Многие участники экскурсий выразили намерение посетить сад в разные времена года, в том числе открытие оранжереи с экзотическими цветами и деревьями, многие из которых произрастают исключительно в тропиках и субтропиках.

Подготовила Ольга Сергеева