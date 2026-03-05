Студент ПИУ РАНХиГС – победитель Универсиады МГУ имени М.В. Ломоносова

Студент третьего курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Денис Андрияшкин второй год подряд становится победителем Универсиады «Ломоносов» по правоведению в секции «Теория государства и права». В заключительном, очном этапе Универсиады, проходившем в МГУ имени М.В. Ломоносова, он успешно защитил научную работу и продемонстрировал высокий уровень знаний.

«Это был полезный опыт. На предварительном этапе необходимо было подготовить научную работу. Я решил посвятить её проблемам развития цифрового государства в современном мире. Работа успешно прошла предварительный отбор, и я попал на очный, завершающий этап Универсиады. Было очень интересно поучаствовать в мероприятии такого уровня. Такой опыт всегда учит чему-то новому и помогает лучше определиться с дальнейшими направлениями профессионального и личностного развития», – поделился Денис.