Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья

«Газпром межрегионгаз Саратов» обращает внимание потребителей газа на необходимость своевременного уведомления о смене собственника жилого помещения. Это поможет избежать накопления долгов и предотвратить возможные судебные разбирательства и ограничения для прежнего и нового владельцев недвижимости.

Согласно Постановлению Правительства РФ №549, абонент обязан

в 5-дневный срок уведомить поставщика газа о смене собственника помещения, количества проживающих (в том числе временно) и других сведениях, которые влияют на начисления за газ.

Внести такие изменения по лицевому счету возможно только по личному заявлению потребителя газа. Если новый владелец не обратился к поставщику в установленный срок, счета на оплату услуг по данному адресу будут направляться на имя старого владельца. Это может привести к возникновению задолженностей у нового собственника и последующим судебным разбирательствам. Возможна ситуация, когда служба судебных приставов произведет принудительное взыскание задолженности с банковских счетов бывшего собственника.

Чтобы предупредить подобные случаи, владельцам необходимо сразу сообщать о факте смены права собственности, предоставив необходимые документы. Сделать это можно лично в офисе поставщика газа или онлайн через Личный кабинет абонента.