Студент ПИУ РАНХиГС занял первое место в ПФО во Всероссийской олимпиаде «Налоги»

Подведены итоги окружного тура Всероссийской студенческой олимпиады «Налоги».

Мероприятие организовано Федеральной налоговой службой совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Академией лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России, Московским государственным университетом имени М.Ю. Ломоносова и Московским государственным институтом международных отношений (университетом) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Принявшие участие в мероприятии студенты получили возможность не только показать свои знания и навыки в решении задач в области налогов, экономики и финансов, но и подтвердить свой профессиональный статус и сформировать карьерный трек ещё на этапе обучения.

Активным участником олимпиады стал студент второго курса направления подготовки «Экономика» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Дмитрий Гаврисов, занявший первое место в номинации «Налоги как часть экономики» в Приволжском федеральном округе.

«Налоговое законодательство – это сложная и постоянно меняющаяся область. Олимпиада заставляет студентов не просто заучивать законодательство, а понимать его логику, применять на практике, анализировать сложные ситуации и находить оптимальные решения. Она требует от участников умения анализировать информацию, выявлять ключевые моменты, делать обоснованные выводы и аргументировать свою позицию. Поэтому участие в Олимпиаде по налогам – это не просто соревнование, а инвестиция в будущее», – подчеркнула заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения ПИУ РАНХиГС Александра Рындина.