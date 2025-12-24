Социально-кадровый центр открыли на Приволжской железной дороге

Сегодня в управлении Приволжской железной дороги состоялось открытие социально-кадрового центра ОАО «РЖД».

Церемония открытия центра прошла в формате видеоконференции. В ней участвовали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Саратов, руководители Приволжской железной дороги и сотрудники нового подразделения.

В социально-кадровом центре будет предоставляться современный сервис по вопросам трудовых отношений, социального обслуживания и подбору сотрудников для подразделений компании.

– Сегодняшнее событие – это важный этап в совершенствовании кадровых процессов нашей магистрали. Социально-кадровый центр – это место, где начинается знакомство новых работников с возможностями компании. Здесь железнодорожники и члены их семей смогут получить все необходимые услуги в режиме одного окна, – отметила заместитель начальника ПривЖД по кадрам и социальным вопросам Галина Тацкая.

На ПривЖД новые фронт-офисы, относящиеся к социально-кадровому центру, действуют в Саратове, Астрахани, Волгограде, Петровом Вале, Ершове, а также в посёлках Анисовка, Сенной и Верхний Баскунчак. Планируется, что в них будут обслуживаться сотрудники 89 железнодорожных предприятий (более 26 тыс. человек).

Специалисты будут заниматься кадровым учётом, делопроизводством и социальным обслуживанием по принципу одного окна.

Такие социально-кадровые центры уже функционируют на полигонах 13 железных дорог России.

Фронт-офисы освобождают соискателей и железнодорожников от необходимости ехать в головной офис для решения вопросов трудоустройства, перевода на другое рабочее место, финансовой поддержки и ряда других.