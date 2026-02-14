Студент саратовского вуза придумал «настолку», чтобы отучить людей от сквернословия

Студент саратовского вуза предложил вовлекать молодёжь в развитие районов через связь школ и работодателей.

В Поволжском институте управления прошёл этап форума «Сильные идеи для нового времени». Проекты студентов оценили зампред правительства Алексей Никитин и министр инвестполитики Александр Марченко.

Лучшей признали инициативу Семёна Кирсты «Муниципальный драйвер». Он предложил выстроить систему «школа — вуз — работодатель», чтобы активнее вовлекать молодёжь в жизнь районов области.

Алексей Никитин подчеркнул: главное — довести идеи до реального воплощения. Теперь авторы доработают проекты с экспертами и приступят к внедрению.

Среди других перспективных разработок — настольная игра для повышения лексической грамотности Тимура Никитина, формат командной работы в электропоезде «Саратов — Волгоград», просветительское пространство о Столыпине и использование технологии «Айтрекер» в оборонно-промышленном комплексе.

Алиса Эай