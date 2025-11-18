Студент СГЮА вошел в состав Совета обучающихся при Минобрнауки России

Это совещательно-консультативный орган, объединяющий наиболее активных обучающихся вузов страны, которые участвуют в разработке и реализации различных молодежных инициатив в сфере высшего образования.

Сегодня совет насчитывает более 100 членов – председателей объединенных советов обучающихся, профсоюзных организаций, студенческих научных обществ, руководителей региональных ячеек всероссийских молодежных объединений, волонтеров, вожатых, молодых ученых.

В их число вошел и студент Саратовской государственной юридической академии Максим Погребняк. Он возглавляет Объединенный совет обучающихся академии, является активным участником и организатором различных мероприятий регионального и всероссийского уровней, реализует социально значимые проекты, направленные на вовлечение молодежи в активную гражданскую, научную и культурную деятельность.