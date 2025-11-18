Депутат Калинин предложил решить жилищную проблему за счет нераспроданных квартир

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой запустить программу льготной социальной аренды. Ее предполагается реализовать совместно с застройщиками – за счет нераспроданных квартир.

Политик отметил, что ужесточение правил льготной ипотеки уже сказалось на рынке: за девять месяцев 2025 года продажи жилья в России упали на 18 %, а в ряде регионов – на 25-30 %. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение.

При этом на рынке остается свыше 300 тысяч нераспроданных квартир. Сергей Миронов предлагает использовать их в программе социального найма – это позволит избежать убытков застройщиков и обеспечить граждан доступным жильем.

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин поддержал Миронова.

«Абсолютно логичное и обоснованное предложение Сергея Михайловича. Большинству наших соотечественников покупка собственного жилья не по карману, даже с использованием ипотеки. Только создание государственной социальной аренды жилья позволит хотя бы временно жить в достойных условиях. Тем более, когда квартиры пустуют и не продаются из-за жадности застройщиков», — прокомментировал Калинин.