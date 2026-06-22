Студент Вавиловского университета — призер Всероссийского инженерного конкурса

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Студент 4 курса института инженерии и робототехники Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова Роман Герасимов стал призером финала Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) сезона 25/26.

Финал прошел в Москве и собрал представителей 60 вузов из 35 регионов страны.

Роман защищал свой проект в направлении «Роботизированные и высокопроизводительные вычислительные системы» на площадке НИЦ «Курчатовский институт». Тема разработки — «Роботизированная платформа с дистанционным управлением и сменным навесным оборудованием для автоматизации аграрных работ».

Публичные защиты 50 финалистов оценивали топ-менеджеры крупнейших корпораций, эксперты министерств и ведомств. Заседания государственных экзаменационных комиссий прошли на 11 отраслевых площадках, включая Курчатовский институт, Госкорпорацию «Росатом», Минпромторг, Минобрнауки, Государственную Думу и Музей Космонавтики.

«Для меня это не просто конкурс, а возможность проверить реальную востребованность нашей платформы у экспертов отрасли. Разработка нацелена на решение конкретных задач в сельском хозяйстве — автоматизацию рутинных операций и снижение нагрузки на человека. Получить такую высокую оценку на площадке Курчатовского института — огромная честь и мощный стимул продолжать работу», — поделился Роман Герасимов.

Справка

Всероссийский инженерный конкурс — ежегодное интеллектуальное соревнование, учрежденное по поручению Президента России. Проводится для выявления талантливых инженеров и формирования кадрового резерва высокотехнологичных отраслей. Организатор — Минобрнауки России, оператор — НИЯУ «МИФИ».



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