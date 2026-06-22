Соцфонд: Саратовские пенсионеры получают в среднем чуть больше 23 тысяч в месяц

Озвучены размеры пенсий в Саратовской области.

По данным Социального фонда России, в апреле 2026 года средний размер пенсии в регионе составил 23 191 рубль.

Неработающие пенсионеры получают в среднем на 2627 рублей больше, чем работающие. Средний размер пенсии по старости — 24 448 рублей, по инвалидности — 15 637 рублей, по потере кормильца — 18 358 рублей, а социальной пенсии — 15 187 рублей.

Самый высокий средний показатель зафиксирован у неработающих пенсионеров по старости (25 138 рублей), а самый низкий — у работающих получателей социальной пенсии (10 986 рублей).

Отметим, что Саратовская область занимает одно из последних мест в Приволжском федеральном округе по уровню доходов населения. Доля жителей, находящихся за чертой бедности, составляет 9,5%.

— Особо не разгуляешься: за вычетом коммуналки — примерно 600 руб. в день на продукты, — обсуждают очень скромное пенсионное довольствие от государства саратовцы в соцсетях.

Ольга Сергеева