Студентка ПИУ РАНХиГС выступила на Международной конференции Высшей школы телевидения МГУ

В Высшей школе телевидения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова прошла VIII Международная научная конференция «Актуальные проблемы экранных и интерактивных медиа».

Мероприятие собрало ведущих специалистов отрасли, исследователей и студентов для обсуждения трендов в области кино, телевидения и цифровых технологий.

Программа конференции была насыщенной. В первый день состоялся круглый стол с участием признанных экспертов в области эстетики и философии из МГУ, а также декана Высшей школы телевидения Виталия Третьякова. Второй день был посвящен защите научных работ: пленарные заседания с докладами ведущих учёных сменились тематическими секциями. Темы секций охватывали широкий спектр направлений: от теории медиа и анализа телевизионных передач до исследований зарубежного и отечественного кинематографа в самых разных форматах.

Студентка Виолетта Полякова, представлявшая Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, рассказала о своем участии в мероприятии:

«Для меня конференция стала бесценным опытом. Было очень волнительно выступать с докладом по теме границ жанра боди-хоррор в одной секции со студентами 4 курса Высшей школы телевидения МГУ. Несмотря на то, что темы у всех были абсолютно разными, царила атмосфера живого и профессионального интереса. Теперь с огромным нетерпением ждем результатов отбора и надеемся увидеть наши работы опубликованными в научном журнале МГУ».