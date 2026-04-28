Студентка саратовского вуза — в числе лучших студентов-юристов России

Студентка Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Шарапова вошла в число 12 финалистов IV Всероссийской олимпиады по гражданскому праву и процессу «Alpha LAW».

700 участников из 30 регионов России прошли три этапа сложнейших испытаний, и лишь 12 лучших были допущены к очному игровому судебному процессу в Москве.

В рамках судебного процесса по сложному гражданско-правовому спору Ирина выступила в роли представителя истца. Её аргументированная позиция, уверенное выступление и профессиональная работа с доказательствами были отмечены судейской коллегией.

По итогам финала Ирина Шарапова была награждена дипломом финалиста IV Всероссийской олимпиады «Alpha LAW», а также благодарностью Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Москве за проявленный интерес, активное участие и высокий уровень профессиональной подготовки!

Это достижение стало результатом серьёзной подготовки, глубокого знания гражданского права и процесса, а также умения уверенно отстаивать правовую позицию в условиях, максимально приближенных к реальному судебному заседанию.

