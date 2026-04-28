Зарубежный интернет-трафик в России может стать платным

Минцифры РФ прорабатывает проект по контролю за использованием VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство рассматривает возможность ввести плату за весь иностранный интернет-трафик.

Как поясняет издание, операторы связи не могут гарантированно отличить VPN-трафик от обычного трафика зарубежных ресурсов. В связи с этим предлагается тарифицировать весь объём данных, поступающих из-за границы.

На данном этапе речь идёт только о мобильном интернете. Подробности и сроки возможного введения нововведения пока не раскрываются.

