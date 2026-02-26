Студентки Президентской академии — победительницы Международного конкурса «Лучшая статья молодого политолога»

В Москве в Библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина состоялась церемония награждения талантливых молодых политологов, чьи работы получили высокую оценку экспертного совета Международного конкурса «Лучшая статья молодого политолога», организатором которого выступил журнал «Русская политология — Russian Political Science».

Открыл церемонию Главный редактор журнала «Русская политология», кандидат политических наук Андрей Горохов. Он подчеркнул, насколько важно поддерживать стремление молодежи изучать политические процессы и способствовать профессиональному росту молодых ученых. Также победителей конкурса поздравили советник Председателя Генерального совета «Ассамблея Народов Мира» Янина Дубейковская, сербский политолог, директор Центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович, доктор социологических наук, директор программы факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления Президентской академии Владимир Корнилович, кандидат исторических наук, член Российского исторического общества, старший научный сотрудник НИИ военной истории Владимир Марковчин и другие почетные гости.

Победителями конкурса стали представители ведущих университетов России, а также молодые политологи из Беларуси, Казахстана, Индии, Колумбии, Египта, Ливана и Китая. В число победителей вошли студентки-первокурсницы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Оксана Белоусова и Софья Шандыбина.

Оксана Белоусова представила статью на тему «Политическая экономия внимания: как цифровая среда трансформирует электоральное поведение», а Софья Шандыбина защитила исследование на тему «Учёные как послы: потенциал научной дипломатии в построении диалога в многополярном мире».

По словам Оксаны Белоусовой, стать победителем международного конкурса – большая честь: «Это не только признание моих личных исследовательских усилий, но и, безусловно, результат той мощной академической среды, которая создана в Поволжском институте управления. Наши преподаватели всегда поддерживают стремление студентов к научному поиску, учат нас не просто видеть проблемы, но и предлагать пути их решения. Я рада, что эта тема оказалась актуальной и была оценена жюри. Эта победа — важный стимул продолжать заниматься наукой».

Софья Шандыбина также поделилась впечатлениями: «Было интересно представить своё исследование, увидеть работы других участников и понять актуальные тенденции в нашей сфере. Рада, что смогла достойно представить Академию и город Саратов на таком уровне».