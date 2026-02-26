В Саратовской области пройдет противопаводковая тренировка

На территории Саратовской области 11 марта запланирована противопаводковая тренировка.

Об этом на заседании Правительства заявил губернатор Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что согласно прогнозам в зону возможного подтопления не попадают многие стратегически значимые объекты — больницы, пожарные посты, полигоны ТБО и др. Но при этом все службы и ведомства должны быть полностью готовы к различным ситуациям.

«Уровень готовности должен быть максимальным вне зависимости от погодных условий. Взаимодействие с жителями на территориях, которые находятся в зонах риска, должно быть постоянным. Люди должны знать, как действовать в случае различных ситуаций, куда обращаться и, где получить необходимую поддержку. Мониторинг ситуации при наступлении половодья должен быть круглосуточным, а реакция на все вызовы незамедлительной», — обратился к главам муниципалитета и руководству экстренных служб губернатор.

В целом на территории региона для ликвидации последствий паводка может быть задействовано около 300 единиц различной техники, развернуто более 10 лодочных переправ. Для проведения различных работ в областной службе спасения создана 31 оперативная группа, обеспеченная автотехникой, плавсредствами, спасательным оборудованием и снаряжением. Кроме того, подготовлена группа из 11 специалистов для ледовзрывных работ на затороопасных участках на малых реках области. План мероприятий формируется по заявкам муниципалитетов, — сообщает пресс-служба областного правительства.

