Студенты Финансово‑технологического колледжа Вавиловского университета — в числе сильнейших молодых профессионалов России

Студенты Финансово‑технологического колледжа Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова подтвердили высокий уровень подготовки в системе непрерывного аграрного образования, добившись значимых результатов на итоговых (межрегиональных) этапах чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2026».

Сразу два представителя колледжа вошли в число лучших в стране, выступая в ключевых аграрных компетенциях.

География испытаний охватила всю страну: от Красноярского края до Московской области.

С 13 по 23 апреля 2026 года в городе Уяр (Красноярский край) прошли соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Честь Саратовской области защищал студент 2‑го курса Владимир Цепков. Под руководством эксперта‑наставника, преподавателя колледжа Ивана Елисеева, он демонстрировал навыки управления и обслуживания сельхозтехники, а также оперативного решения нештатных производственных ситуаций.

По итогам напряжённой борьбы Владимир занял 10‑е место, завоевав главный приз этапа — путёвку в финал Национального чемпионата «Профессионалы», который пройдёт в Калуге в августе 2026 года. Кроме того, студент награждён медалью «За профессионализм».

С 9 по 25 апреля 2026 года в городе Коломна (Московская область) прошёл итоговый этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2026 по компетенции «Агрономия». Регион на соревнованиях представила студентка 2‑го курса Полина Дубкова.

Наставником и экспертом выступила преподаватель колледжа Александра Дыжина. Под её руководством Полина успешно справилась с заданиями шести сложнейших модулей, охватывающих полный цикл современного агропроизводства:

Защита растений (фитоэкспертиза семян, определение вредных объектов).

Плодоводство (лабораторный анализ качества плодово-ягодной и цитрусовой продукции).

Агрохимическое обслуживание (подготовка почвенных смесей, определение кислотности и приготовление питательных растворов).

Метеорологическое обслуживание (анализ агрометеорологических показателей.

Механизация технологий в растениеводстве (настройка плуга и ТО трактора);

Информационные технологии (работа с цифровыми приложениями).

Высокий уровень многопрофильной подготовки позволил Полине Дубковой завоевать бронзовую медаль.

Национальный чемпионат «Профессионалы» — флагманское событие в сфере профессионального мастерства, которое проводится в несколько этапов: региональный, итоговый (межрегиональный) и финальный. Помимо соревновательной программы, финалы традиционно включают масштабные профориентационные мероприятия: лекции, мастер‑классы и ярмарки вакансий.