В майские праздники саратовских рыбаков и любителей лодок просят не испытывать судьбу на воде

Областная служба спасения обратилась к жителям региона в преддверии длинных выходных.

Тёплая погода и открытие сезона рыбной ловли традиционно манят саратовцев к водоёмам, но отдых на воде таит немало рисков.

Главное напоминание спасателей: при использовании маломерных судов — лодок и катеров — надевать спасательный жилет обязательно. Это не рекомендация, а требование. Второе, о чём просят не забывать, — прогноз погоды. Гроза, сильный ветер и высокие волны требуют повышенной осторожности, а в идеале — отказа от выхода на воду.

Показательный случай произошёл на прошлой неделе в Вольском районе. Пожилой мужчина выпал из лодки, не уточнив прогноз. Сильный ветер помешал ему удержать равновесие, и рыбак оказался в воде. К счастью, сотрудники ГИМС успели на помощь.

Спасатели подчёркивают: в сложных погодных условиях на выручку идёт современное скоростное судно, способное быстро подойти к любой лодке. За прошлый год «водный вездеход» совершил более 160 выходов на поисково-спасательные работы.

«Это не просто техника, это дополнительные шансы на спасение тех, кто оказался в беде. Судно оснащено современным навигационным оборудованием, средствами связи и спасательным инвентарём. Высокая манёвренность и скорость позволяют оперативно прибывать к месту происшествия даже в сложных погодных условиях», — пояснил помощник начальника службы спасения Саратовской области Дмитрий Илларионов.

Ольга Сергеева