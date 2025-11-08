Студенты медресе побывали на экскурсии в историческом парке

Студенты 1-4 курсов медресе «Шейх Саид» побывали в мультимедийном парке «Россия — Моя история».

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, визит в музей состоялся 4 ноября, в День народного единства.

Учащиеся вечернего отделения прослушали лекцию на тему «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», в ходе которой вспомнили об основных этапах развития страны и общества, от Рюриковичей — до наших дней. Также гости из медресе смогли и самостоятельно осмотреть выставочные залы интерактивного музея, представляющего экспозиции с помощью новейших технологий.

Помимо истории России, в которой особое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны, студенты почерпнули знания и о родном городе, в частности, временах, когда на саратовских землях существовал древний золотоордынский город Укек.

Стоит отметить, что руководство медресе ежегодно ко Дню народного единства организует для учащихся внеклассные мероприятия. В 2024 году в конференц-зале Исламского комплекса проходила просветительская лекция на тему дружбы народов.

Подготовила Наталья Мерайеф