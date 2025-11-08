В Саратове автоледи на «Ладе» пострадала в ДТП с микроавтобусом

В Саратове 7 ноября произошла авария с пострадавшими.

Инцидент случился в 16:40 на 1-м проезде Танкистов, напротив дома № 90. Участниками ДТП стали микроавтобус Ford и автомобиль Lada Granta.

По данным областного управления ГАИ, за рулем микроавтобуса находился 64-летний мужчина, а Lada Granta принадлежала 40-летней женщине-водителю.

В результате столкновения автоледи получила повреждения, потребовавшие ее срочной доставки в медицинское учреждение. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали произошедшего.

Ольга Сергеева