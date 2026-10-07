Студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями грантового конкурса Приволжского федерального округа

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В Самаре подведены итоги грантового конкурса Приволжского федерального округа по поддержке молодёжных инициатив. Конкурс направлен на поддержку социально значимых проектов молодёжи, развитие творческого и профессионального потенциала молодых лидеров, а также продвижение региональных медиаресурсов.

В финал вышли 73 проекта. По итогам защитных этапов делегация Саратовской области заняла первое место среди субъектов ПФО по числу победителей.

Двое из четырёх саратовских призёров студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС: студентка 4 курса факультета государственного и муниципального управления Анна Штрикер и магистрант факультета политико-правового управления Сабина Трошина. Они стали победителями специальной номинации «Медиаконкурс «Молодёжные медиа ПФО»».

«Для меня участие в «Молодёжных медиа ПФО» это не только про конкурс и результат. В первую очередь, это возможность заниматься тем, что действительно люблю: рассказывать о людях, событиях и проектах нашего региона, замечать важные истории и доносить их до других через медиа», поделилась Анна Штрикер.

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