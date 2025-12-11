Студенты ПИУ РАНХиГС — участники Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2025

В Москве на территории Национального центра «Россия» прошел Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2025, участниками которого стали студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Лариса Зайнидинова, Даниил Деденев, Мария Старкова и Никита Горюнов.
В мероприятии принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Форум включает в себя деловую, полезную, культурную и атмосферную программу. Обсуждались темы поддержки разных сфер добровольчества и деятельность волонтеров в рамках СВО.
«Для меня участие в данном форуме было настоящей мечтой! Я услышала интересные практики развития добровольчества в разных регионах, узнала, как грамотно работать с поколением Альфа и как планирует развиваться добровольческая сетка партнёров по всему миру. Форум зарядил меня энергией добра и позитива, а также дал множество идей для развития нашего объединения в Институте!» – рассказала руководитель волонтерского объединения «БлагоДарю» Лариса Зайнидинова.
Кроме того, в рамках празднования Дня добровольца (волонтера) члены волонтерского объединения «БлагоДарю» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина приняли участие в волонтерском хакатоне.
Мероприятие, организованное ГБУ МЦ «Молодёжь Плюс», было направлено на развитие компетенций молодёжи в сфере добровольчества и создание практических решений для поддержки волонтерского движения.
В ходе хакатона наша команда разработала и представила два социальных проекта в патриотическом и экологическом направлениях:
- Проект «История глазами СВОих Героев» был направлен на формирование таких качеств, как патриотизм, любовь и уважение к Родине, памяти и старшему поколению у молодежи;
- Проект «ЭкоБерег» представил решение экологических проблем Саратовской области путем проведения акций и масштабных мероприятий.
«Мы получили много ценной информации, обменялись опытом друг с другом, научились качественно презентовать проект. Несомненно, эти навыки помогут нам в будущем реализовывать свои идеи. После дальнейшей проработки мы планируем подать наши проекты для участия в 1 сезоне Всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты», – поделилась впечатлениями член волонтерского объединения «БлагоДарю» Рената Очирова.