Студенты ПИУ РАНХиГС — участники Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2025

В Москве на территории Национального центра «Россия» прошел Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2025, участниками которого стали студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Лариса Зайнидинова, Даниил Деденев, Мария Старкова и Никита Горюнов.

В мероприятии принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Форум включает в себя деловую, полезную, культурную и атмосферную программу. Обсуждались темы поддержки разных сфер добровольчества и деятельность волонтеров в рамках СВО.

«Для меня участие в данном форуме было настоящей мечтой! Я услышала интересные практики развития добровольчества в разных регионах, узнала, как грамотно работать с поколением Альфа и как планирует развиваться добровольческая сетка партнёров по всему миру. Форум зарядил меня энергией добра и позитива, а также дал множество идей для развития нашего объединения в Институте!» – рассказала руководитель волонтерского объединения «БлагоДарю» Лариса Зайнидинова.

Кроме того, в рамках празднования Дня добровольца (волонтера) члены волонтерского объединения «БлагоДарю» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина приняли участие в волонтерском хакатоне.

Мероприятие, организованное ГБУ МЦ «Молодёжь Плюс», было направлено на развитие компетенций молодёжи в сфере добровольчества и создание практических решений для поддержки волонтерского движения.

В ходе хакатона наша команда разработала и представила два социальных проекта в патриотическом и экологическом направлениях: