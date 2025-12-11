Бензин марки АИ-92 в Саратовской области подешевел на 36 копеек в декабре

За неделю со 2 по 8 декабря в 40 регионах России отмечено снижение цен на бензин, а в 10 субъектах, включая Саратовскую область, — рост.

По данным Росстата, в Саратовской области на 36 копеек подешевел бензин АИ-92, его цена составила 60,98 рубля за литр. При этом АИ-95 и АИ-98 подорожали на 7 и 5 копеек, достигнув стоимости 65,27 и 88,74 рубля соответственно. Дизельное топливо прибавило 8 копеек, до 72,76 рубля за литр.

Наиболее заметное снижение цен произошло в Тыве (-2,5%) и Ингушетии (-2,3%). Максимальный рост зафиксирован в Магаданской области (+1,8%).

Ольга Сергеева