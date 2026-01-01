Студенты-спасатели устроили новогоднюю сказку с уроками безопасности для малышей

Студенты провели новогодний утренник, совместив волшебную атмосферу с практическими уроками безопасности.

Волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей из отряда «Вектор» (Саратовский архитектурно-строительный колледж) устроили необычный праздник для воспитанников детского сада № 54.

Вместо стандартной программы студенты подготовили для детей тематические сценки, весёлые конкурсы и организовали интерактивные обучающие станции. Малыши на практике пробовали пользоваться противопожарным ранцем и учились правильно надевать спасательные жилеты, получая важнейшие навыки в игровой форме.

Благодаря усилиям добровольцев праздник стал для детей не только источником подарков и радостных эмоций, но и полезным уроком, который может однажды помочь в реальной жизни. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Подготовила Ольга Сергеева