Уборка Саратова городскими службами велась всю ночь

Руководитель МБУ «Садово-парковое» доложил по уборке одной из точек притяжения жителей города — набережной.

Об этом в своем ТГ-канале рассказал мэр Саратова Михаил Исаев.

— Уборка велась всю ночь. Сейчас задействовано 60 сотрудников и 10 единиц техники. Основные дорожки расчищены, но необходимо усилить работу в рекреационных зонах: убрать снег у лавочек и на детских площадках, пока позволяет погода. Также держим на контроле вывоз мусора. В праздники жители гуляют семьями с утра до вечера — общественные пространства должны быть в идеальном состоянии. Аналогичный подход должен быть на всех общественных территориях и улицах, — отметил глава областного центра.

Ольга Сергеева