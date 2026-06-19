Студенты вузов могут пройти практику в офисе и на концессионных объектах саратовского регоператора

Саратовский филиал «Ситиматик» предлагает студентам разных специальностей пройти ознакомительную и производственную практики в офисе и на концессионных объектах компании.

С начала года такой возможностью уже воспользовались выпускники нескольких саратовских вузов.

В частности, обучающиеся по специальности «Информационные системы и программирование» Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ им. Ю.А. Гагарина проходили практику в отделе информационных технологий. Выпускники Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им Н.И. Вавилова познакомились с работой отдела по охране окружающей среды, а студенты направления «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Экономическая безопасность» Поволжского института управления им. П.А. Столыпина стажировались в бухгалтерии.

Саратовский регоператор активно взаимодействует с высшими учебными заведениями и участвует в подготовке молодых специалистов для отрасли обращения с ТКО и смежных сфер. В рамках прохождения производственной практики будущие специалисты знакомятся с принципами работы компании, осваивают новые прикладные профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства. Сотрудники филиала помогают студентам повысить квалификацию и на деле отработать знания, полученные во время обучения в вузах.

Напоминаем, пройти производственную практику могут студенты различных направлений: юристы, программисты, экономисты, специалисты по связям с общественностью, информационной безопасности и т.д. Узнать подробности о возможности прохождения практики можно по телефону: 8 (8452) 25-64-90 (доб. 7720).