Панков обсудил с однопартийцами развитие Балашовского, Романовского и Красноармейского районов

Депутат Госдумы, член Генерального совета партии «Единой России» Николай Панков принял участие в конференциях местных отделений партии.



«С партийцами Балашова, Романовки и Красноармейска провели конференции местных отделений «Единой России». С жителями продолжаем формировать народные программы развития районов. В них войдут все предложения, озвученные людьми. Отмечу, у партии появились новые сторонники. Среди них много участников и ветеранов СВО, волонтеров.

Вместе сделано уже немало. В Балашовском районе с жителями добились ремонта в гимназии им. Ю.А. Гарнаева. Будем дальше работать, чтобы провести ремонт крытого перехода между корпусами. Контролируем и благоустройство сквера на ул. Рабочей. Вместе добились и проекта по установке нового ФАПа в с. Сухая Елань. Продолжается ремонт дорог, которые соединяют населенные пункты района: Балашов — Ивановка; автоподъезд к пос. Октябрьский; дорога на Пады. С балашовцами выбрали адреса, где в этом году пройдет ремонт городских дорог. В первую очередь, это частный сектор. Совместно решили вопрос, чтобы юные спортсмены проходили медосмотры в Балашове, а не в Саратове.

Отмечу, Романовский район вошёл в программу Вячеслава Володина по повышению зарплат учителей и воспитателей. Еще один важный проект, который будем реализовывать с жителями – это создание детского лагеря. Сейчас люди предлагают места для его размещения. Одно из них – село Большой Карай, где есть пустующее здание реабилитационного центра. Дети в Романовском районе очень талантливые. Познакомился с юными музыкантами в детской школе искусств и организовал для них поездку в саратовскую консерваторию.

В Красноармейском районе с жителями добились строительства 7-ми ФАПов в селах Елшанка, Мордово, Высокое, Каменка, Меловое, Рогаткино, Гвардейское. В Мордово также реконструируется водозабор из Волги, он снабжает водой Красноармейск. В школе № 2 в этом году будет возведена умная спортплощадка. Вместе удалось сохранить от закрытия Автомобилестроительный колледж. Он стал отдельным юридическим лицом, открыт набор на новые специальности. В городе будет благоустроена центральная часть (это второй этап проекта «Свет сквозь время») и сквер на ул. Ульяновская. С жителями выбираем адреса дорог для ремонта в рамках региональной программы. В первую очередь в неё войдут дороги частного сектора. Как и обещал, в июне школьники из сел Красноармейского района посетят Парк покорителей космоса.

Уверен, впереди нас ждет еще много совместных проектов. Вместе сможем многого достичь», — подчеркнул Николай Панков.