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Подать документы можно в приемной комиссии, а также через Единый портал государственных услуг.

С 20 июня 2026 года в Вавиловском университете стартует приемная кампания — 2026.

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова – это вуз с более чем с вековой историей.

Вавиловский университет – участник федеральной программы «Приоритет-2030». Вуз также является одним из крупнейших ведущих учебных заведений по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса РФ.

Университет в числе 70 образовательных организаций участником Федерального проекта «Профессионалитет» Минпросвещения России по программам среднего профессионального образования. На базе вуза создан образовательно-производственный центр (кластер) «Сельское хозяйство» Саратовской области, благодаря чему в вузе запущены 4 инновационные площадки, включающие 20 новых лабораторий и мастерских, включая 3 цифровых. Признание на федеральном уровне говорит о высоком качестве образования и научном потенциале университета.

Вавиловский университет реализует 120 образовательных программ высшего образования по более 90 специальностям и направлениям подготовки. В университете 1614 бюджетных мест. Зачисление в вуз возможно, как по результатам ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям.

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова является современным научно-образовательным центром и готовит специалистов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Это и экологи, специалисты по переработке мясомолочной, зерновой продукции, специалисты общественного питания и биотехнологий, инженеры по газо- и водоснабжению, теплоэнергетики, инженеры по обслуживанию и ремонту автотракторной техники, автомобилей и специальных машин, электрики и земельного кадастра, геодезии. Отдельное место в направлениях подготовки занимают агрономы и ландшафтные архитекторы, биоинженеры, специалисты лесного дела и зоотехники, ветеринарные врачи и экономические направления.

В рамках реализации федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И.Вавилова открыты новые специальности и направления подготовки, выпускники которых сегодня особенно востребованы на рынке труда. Среди них — генетика, гидромелиорация, прикладная информатика и биоинженерия, агрохимия, садоводство.

Также студенты вуза получают знания и навыки в области цифровизации сельского хозяйства, искусственного интеллекта и программирования систем для агропромышленного комплекса. Университет предоставляет своим студентам возможность наряду с профильным образованием получить второй диплом IT-специалиста. Эта уникальная возможность, которую мы предоставляем нашим студентам.

Неоспоримым преимуществом при поступлении в Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова является созданный на его базе военный учебный центр. Пройти обучение можно по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. Военный учебный центр на базе вуза создан и открыт при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Во время обучения студенты проходят оплачиваемую практику в структурных подразделениях университета – это огромный опыт по основной профессии, возможность реализовать свой научный потенциал. Университет оказывает помощь при трудоустройстве, наши партнёры – ведущие предприятия в своих отраслях активно ведут кадровую политику среди наших студентов, да и сами являются преподавателями специальных, профильных дисциплин. Благодаря программе «Агростартап» мы предоставляем возможность студентам на наших производственных площадках реализовать свой проект, получить грантовую поддержку и запустить собственный бизнес.

Подать документы можно очно в приемной комиссии по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина зд. 4, стр. 3, а также через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись сервисом «Поступление в вуз онлайн».

Приемная комиссия открыта для абитуриентов с 20 июня 2026 года, есть возможность задать вопросы по телефону: 8 (8452) 26-50-78, 677-667 или на адрес электронной почты pk@vavilovsar.ru

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