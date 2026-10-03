Студенты вузов Саратова с готовностью идут служить на фронт в войска беспилотных систем

Студенты СГЮА встретились с выпускником Балаковского филиала, служащим в войсках БПЛА

Учащиеся Саратовской государственной юридической академии в рамках телемоста пообщались с выпускником Балаковского филиала, который сейчас проходит службу в армии под позывным «Грозный». Молодые люди из Саратова готовятся к службе в подразделениях беспилотных систем.

История военнослужащего показывает, что выбор можно сделать осознанно и по гражданскому долгу. Он окончил академию в феврале 2026 года и вместо ожидания призыва решил заключить контракт с Минобороны России. Теперь «Грозный» служит в войсках беспилотной авиации.

В области продолжается набор на контрактную службу в части, связанные с беспилотными системами. Информацию можно получить в районных военкоматах и областном пункте отбора (г. Саратов, ул. Буровая, 36).

Ольга Сергеева