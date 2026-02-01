Студию с темя спальнями у горпарка Саратова оценили в 29 миллионов рублей

На рынке элитного жилья Саратова представлен новый объект — студия площадью 185 м² в четырёхэтажном доме 2015 года постройки.

Локация выгодная — возле городского парка.

Объект находится на четвёртом этаже и предлагает свободную планировку с выделенными зонами кухни-гостиной, тремя спальнями, гардеробной и несколькими санузлами. Продажа осуществляется полностью готовой к проживанию — с мебелью и техникой.

Стоимость студии составляет 29 млн рублей, или около 156 757 рублей за квадратный метр. По мнению риелторов, этот вариант подойдёт ценителям лаконичного дизайна и приватности.

Ольга Сергеева