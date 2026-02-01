Названы имена геройски погибших в ходе СВО еще нескольких жителей Саратовской области

Стало известно о гибели в ходе СВО ещё пятерых уроженцев Саратовской области.

Список погибших пополнили житель Балашовского района Роман Харламов, Денис Буланов из Александрово-Гайского района, а также трое саратовцев — Антон Елизаров, Владимир Сидоров и Михаил Кондратьев.

Губернатор региона, а также руководители соответствующих муниципалитетов уже направили родственникам погибших военнослужащих слова поддержки и соболезнования.

Списки погибших обновляются каждый день. Общее число погибших на фронте саратовцев держится в секрете.

Ольга Сергеева