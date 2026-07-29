Стюардессу «Аэрофлота» вакцинировали от бешенства после нападения котенка из Балакова

В Балакове бортпроводницу укусил спасённый котёнок.

38-летнюю стюардессу «Аэрофлота» в райцентре укусил за руку подобранный на дороге котёнок. Об этом рассказали в медучреждении.

Женщина приехала из Подмосковья к родителям и по пути заметила животного, попавшего под машину. Она решила его спасти и отвезла в ветклинику. Однако во время осмотра испуганное животное укусило её за правую кисть.

Пострадавшая обратилась к врачам и сейчас проходит курс антирабической терапии. Медики заверили, что её жизни и здоровью ничего не угрожает, вскоре она сможет вернуться к работе. Сам котёнок чувствует себя хорошо и остаётся под присмотром.

Врачи напоминают: уличные животные, особенно травмированные, могут вести себя непредсказуемо. При укусе или царапине необходимо сразу обратиться в травмпункт — только своевременная вакцинация защищает от бешенства.

Ольга Сергеева