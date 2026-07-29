В Энгельсе рухнувший во время непогоды тополь оборвал провода

Вечером 29 июля из-за ливня и шквалистого ветра в Энгельсе рухнул крупный тополь.

Дерево упало на пересечении улиц Маяковского и Саратовской, задев линию электропередачи.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, стихия бушевала в райцентре около часа. Порывы ветра гнули деревья, а в пригороде выпал град размером с грецкий орех и даже куриное яйцо. Жители жалуются на погибшие растения на дачах — пострадали виноград, помидоры, огурцы и яблони.

О пострадавших людях не сообщается. Специалисты устраняют последствия непогоды.

Ольга Сергеева